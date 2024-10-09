Путин рассказал о сохранившейся со времен СССР особенности экономики Белоруссии

Путин: товарооборот РФ и Белоруссии достиг $46,5 млрд

Президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот РФ и Белоруссии достиг 46,5 миллиарда долларов и имеет «значительную динамику». Об этом сообщает ТАСС.

Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко напомнил, что со времен СССР республику называли сборочным цехом Советского Союза. По его словам, благодаря сохранению этой особенности белорусской экономики, промышленности, у двух стран сейчас есть возможность двигаться вперед «совместно, дополняя друг друга».

«В последние 1,5 года занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности», — перечислил глава государства.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что по итогам первых семи месяцев 2024 года товарооборот России и Белоруссии увеличился на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.