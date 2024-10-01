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10:11, 1 октября 2024Экономика

Товарооборот России и Белоруссии заметно вырос

Премьер Белоруссии Головченко: рост торговли с РФ составил 8,5 % в январе-июле

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года товарооборот России и Белоруссии увеличился на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном увеличении объемов двусторонней торговли заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр отметил, что товарооборот двух стран демонстрирует устойчивый рост не первый год. Так, в 2023-м, напомнил он, объемы торговли России и Белоруссии показали «серьезный скачок». Подобная динамика свидетельствует об успешной кооперации двух стран в различных сферах экономики. «Эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно», — резюмировал Головченко.

В свою очередь, российский премьер Михаил Мишустин заявил, что в январе-июле 2024 года товарооборот России и Белоруссии вырос до 2,355 триллиона рублей. На этом фоне дальнейшее укрепление двусторонних торгово-экономических связей станет одним из приоритетов для властей РФ и Белоруссии. «Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества», — заключил Мишустин.

Ранее посол Белоруссии в России Александр Рогожник спрогнозировал рост объемов двусторонней торговли по итогам 2024 года как минимум на шесть процентов. Дипломат напомнил, что в 2023-м товарооборот двух стран достиг отметки примерно в 49 миллиардов долларов. Он отметил, что России и Белоруссии по силам установить новый годовой максимум к концу декабря. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук до этого заявлял, что по итогам 2024-го товарооборот двух стран может достичь уровня в 60 миллиардов долларов.

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      Анатолий Акулов
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