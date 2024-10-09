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15:20, 9 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко подвел итоги саммита СНГ

Лукашенко рассказал о прошедшем саммите СНГ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о прошедшем саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве, передает РИА Новости.

«Мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало — вас, я уверен, тоже, — это то, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, лидеры много обсуждали внутренние дела, включая урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лукашенко добавил, что участники СНГ являются «мощнейшими и богатейшими государствами», что может проецироваться и на саму организацию.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить точки над «i». Он также добавил, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, а также вопросы, которые необходимо решать двум странам.

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      Валентин Карант
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