Лукашенко рассказал о намерении расставить точки над «i» с Путиным по некоторым вопросам

Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным два-три вопроса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить с Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить точки над «i». Об этом он заявил на встрече глав государств, его слова передает РИА Новости.

«Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов — 2-3 вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над "i" в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях», — сказал президент Белоруссии.

Он также добавил, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, а также вопросы, которые необходимо решать двум странам.

Лукашенко также заявил, что Западу не удалось «удушить» Россию и Белоруссию. По его словам, западные страны сами признают это.