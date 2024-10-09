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14:23, 9 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о провалившейся попытке Запада «удушить» Россию и Белоруссию

Лукашенко: Западу не удалось удушить Белоруссию и Россию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Западу не удалось «удушить» Россию и Белоруссию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание БелТа.

«Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины фразой «время созрело». Он также назвал правильным это решение и подчеркнул, что его нужно было принять раньше.

До этого президент Белоруссии рассказал о страхе Запада перед силой единства СНГ. По его словам, на Западе продолжают пытаться демонизировать советское прошлое и назвал это «борьбой с призраком».

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      Илья Таксюр
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