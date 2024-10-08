Лукашенко рассказал о страхе Запада перед силой единства СНГ

Лукашенко: сила единства народов СНГ до сих пор тревожит Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что сила исторического единства народов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) до сих пор тревожит Запад, передает РИА Новости.

«Там продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, попытки демонизации советского прошлого продолжаются на Западе, несмотря на то, что самого Советского Союза давно нет.

Лукашенко высказался в поддержку восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе. «Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины», — добавил президент.