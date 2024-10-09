Макрон пообещал вернуть сериал «Эмили в Париже» во Францию

Президент Франции Макрон заявил, что вернет сериал «Эмили в Париже» из Рима

Эммануэль Макрон пообещал вернуть место действия сериала «Эмили в Париже» в столицу Франции. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Variety.

По словам президента Франции, супруга которого Брижит ранее снялась в эпизоде популярного сериала, он приложит все усилия, чтобы сюжет вновь вернул главную героиню в Париж.

«Как вернуть Эмили в Париж? Мы будем упорно бороться, изо всех сил, попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет никакого смысла!» — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что новый сезон сериала будет сниматься в Италии, сюжет развернется в другой столице моды — Риме.