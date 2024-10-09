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16:11, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза

Врач Малышева: тест Струпа поможет предсказать инсульт за 10 лет до диагноза

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, определить, грозит ли человеку инсульт через 10 лет, поможет тест Струпа. Он заключается в том, что слово, обозначающее цвет, не совпадает с цветом самого слова. Для того чтобы пройти этот тест, нужно называть цвета слов, отметила врач.

«За 10 лет до инсульта человек утрачивает способность делать этот тест. Он начинает прочитывать слова вместо того, чтобы называть цвет», — объяснила Малышева.

Продеус добавил, что тем, кто хочет узнать, есть ли у них риск возникновения инсульта, нужно попробовать назвать наибольшее количество слов либо на определенную букву, либо из группы предметов, например, фрукты или предметы быта в доме. Малышева уточнила, что инсульт не грозит тем, кто назвал за минуту 20 слов и больше.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» раскрыли продукт, который защищает от трех видов рака. Они сообщили, что таким свойством обладает черная смородина.

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      Олег Давыдов
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