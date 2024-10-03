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11:57, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали защищающий от трех видов рака продукт

Врач Продеус: черная смородина снижает риск рака легких, пищевода и кожи

Фото: Joanna Stołowicz / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали защищающий от трех видов рака продукт. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что таким свойством обладает черная смородина. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Там есть антоцианы, снижающие риск развития рака легких, рака пищевода и рака кожи — есть подтверждение для трех видов рака», — рассказал Продеус. Малышева добавила, что смородину можно назвать самой полезной для здоровья ягодой.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что употребление черной смородины также улучшает перестальтику кишечника благодаря содержанию в ягоде грубых неперевариваемых пищевых волокон.

Ранее Малышева и Продеус развеяли распространенный миф о простуде. Медики заявили, что раствор из калины не помогает вылечить болезнь.

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      Олег Давыдов
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