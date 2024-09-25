Врачи развеяли распространенный миф о простуде

Врачи Малышева и Продеус: раствор из калины не помогает вылечить простуду

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, развеяли распространенный миф о простуде. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что раствор из калины не помогает вылечить болезнь. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Никакого эффекта мы не знаем, медицина не подтверждает», — опроверг иммунолог мнение о том, что раствор из калины помогает вылечиться от простуды.

В частности, как подчеркнула Малышева, напиток из калины не снижает температуру и не борется с вирусами. «Но хотя бы вы пьете жидкость, это уже неплохо», — заключила медик.

Ранее Малышева и Продеус назвали правила поведения при гриппе. Специалисты призвали россиян открывать окна в доме и не валяться в постели во время болезни.

До этого медики также назвали простые способы профилактики простуды. Они заявили, что избежать болезни можно, если мыть руки, не посещать массовые мероприятия, а также по возможности не контактировать с людьми, которые кашляют и чихают.