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09:11, 9 октября 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ вертолетом в Курской области

МО: экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом заявило Минобороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, экипаж армейской авиации ударил по объектам ВСУ авиационными ракетами по заранее разведанным целям. Ми-28НМ после выполнения боевой задачи вернулся на площадку вылета.

Разведка доложила, что личный состав и техника ВСУ были уничтожены. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

Ранее российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области. Экипажи применили авиационные средства поражения, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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