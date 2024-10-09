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19:05, 9 октября 2024Путешествия

Модель Playboy взяла в самолет «вонючий обед» и разозлила попутчиков

Фото: @euvanusafreitas

Фитнес-блогерша и модель Playboy взяла в бизнес-класс самолета ланч-бокс с яйцами и разозлила попутчиков «вонючим» запахом своего обеда. Об этом пишет таблоид New York Post (NYP).

32-летняя Вануса Фрейтас призналась, что инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Испанию, не уточнив название авиакомпании. Девушка пояснила, что она придерживается строгой диеты, чтобы сохранить рельефную фигуру, которой она часто хвастается перед подписчиками в соцсетях. Фрейтас съедает 250 яиц и около 13 килограммов батата в месяц и носит эти продукты в ланч-боксе, куда бы она ни направлялась.

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«В этот раз все было не так, — рассказала Фрейтас. — Я села на свой рейс и, конечно же, принесла еду. Я заметила, что люди странно на меня смотрят, но не обратила на это особого внимания. Только когда подошла стюардесса, я поняла, что запах беспокоит других».

Бортпроводница сказала блогерше, что ее еда источает зловоние и что другие пассажиры даже предложили выбросить из-за этого весь ланч-бокс. Как сообщает издание, модели все же удалось убедить членов экипажа оставить обед в контейнере до конца полета.

В январе пассажира самолета American Airlines сняли с рейса из-за чрезмерного метеоризма. Когда люди расселись по местам, пассажир повысил на кого-то голос, а затем громко испортил воздух.

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      Алина Черненко
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