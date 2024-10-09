Москвича приговорили к 12 годам колонии за вступление в террористическую организацию

В Москве суд дал 12 лет Мищенко за участие в запрещенном легионе Свобода России

В Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы 50-летнего местного жителя Евгения Мищенко за участие в террористической организации «Легион "Свобода России"» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.



Первые три года москвич проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Суд установил, что в мае 2023 года Мищенко вступил в состав украинского военизированного объединения. Он отправлял его представителям фотографии и видеозаписи стратегических объектов, расположенных на территории столичного региона. Москвич также предлагал им пользоваться его земельными участками в Московской и Смоленской областях.

4 октября сообщалось, что в Республике Алтай задержали местную жительницу, пытавшуюся уехать на Украину и вступить в легион «Свобода России».