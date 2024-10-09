Музейный работник случайно выбросил оказавшуюся ценным экспонатом помятую пивную банку

В Нидерландах работник музея перепутал экспонат с мусором и выбросил его

Голландский музей едва не потерял ценный экспонат после того, как музейный работник перепутал его с мусором. Об этом пишет The Guardian.

Арт-объект французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошие времена, которые мы провели вместе» был выставлена в художественном музее LAM в городе Лиссе. Работа представляет собой две пустые помятые пивные банки, которые при ближайшем рассмотрении оказываются вручную расписанными акриловыми красками. Экспонат разместили в лифте, чтобы «удивить посетителей». Там банки и нашел музейный механик. Случайно приняв произведение искусства в виде банок за мусор, он не стал рассматривать его и выбросил в урну.

Когда куратор выставки Элиза ван ден Берг вернулась с короткого перерыва, то заметила, что банки исчезли. Она нашла их в мусорном мешке в последний момент, когда его уже собирались вывозить с остальными отходами. «Теперь мы поместили работу в более традиционное место на постаменте, чтобы она могла отдохнуть после своих приключений», — сказала представитель LAM Фрукье Баддинг.

Баддинг подчеркнула, что у музея нет претензий по отношению к механику, который только начал работать. «Он просто выполнял свою работу», — сказала она. Для арт-объекта планируют подыскать новое место.

Ранее в Южной Корее студент факультета истории искусств съел банан, который был частью знаменитого произведения художника Маурицио Каттелана. Он объяснил свой поступок тем, что был голоден, потому что пропустил завтрак.