Голодный студент съел знаменитый банан из произведения искусства

Корейский студент съел часть арт-инсталляции художника Маурицио Каттелана

В Южной Корее студент факультета истории искусств съел банан, который был частью знаменитого произведения художника Маурицио Каттелана. Как передает The Guardian, студент объяснил свой поступок тем, что был голоден, потому что пропустил завтрак.

Арт-инсталляция под названием «Комик» демонстрировалась на персональной выставке Каттелана «МЫ» в Сеуле. Она состояла из спелого банана, приклеенного к стене широкой полоской изоленты.

Студент корейского университета по имени Но Хен Су отлепил банан от стены, съел его и приклеил кожуру обратно. Музей впоследствии приклеил к стене новый банан. Инцидент был снят другом Но Хен Су на видео. Позже запись была выложена в интернет.

На видео можно услышать предупредительные крики в тот момент, когда Но Хен Су отклеивает банан. Он не реагирует и начинает есть банан, публика вокруг затихает.

В интервью местным СМИ Но Хен Су сказал, что счел работу Каттелана своеобразным вызовом власть имущим или тем, кто обладает признанным авторитетом.

Но ведь может быть и вызов вызову. А повреждение произведение искусства может рассматриваться как отдельное произведение искусства. Это показалось мне интересным. Разве банан приклеили туда не для того, чтобы съесть? Но Хён Су

Узнав о происшествии, художник не выразил никакого беспокойства или возмущения. Музей современного искусства Лиум также сообщил СМИ, что не намерен предъявлять претензии посетителю. Банан на экспозиции меняют каждые два-три дня.

Это не первый раз, когда бананы с экспозиций Каттелана оказываются съеденными. В 2019 году современный художник Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как инсталляция была продана за 120 тысяч долларов.

Ранее сообщалось о китайском художнике Ай Вэй Вэе, который воссоздал известную картину Клода Моне из лего. На масштабную работу ушло 650 тысяч деталей 22 цветов.