Художник воссоздал картину Моне из 650 тысяч кусочков лего

CNN: художник Ай Вейвей создал реплику картины Клода Моне из 650 тысяч кусочков лего

Известный китайский художник Ай Вейвей воссоздал картину Клода Моне «Водяные лилии» при помощи лего. Как сообщает CNN, для своей работы он использовал 650 тысяч деталей 22 цветов.

Ай Вейвей назвал картину, созданную для его персональной выставки в Лондонском музее дизайна, «Водяные лилии № 1». Монументальная лего-реплика шедевра Моне стала одной из самых крупных работ художника, сделанных из лего, — ее ширина больше 15 метров.

Версия Ай Вейвея повторяет легендарный пруд с лилиями, который Моне писал с натуры возле своего дома в Живерни, но с правой стороны китайский художник добавил одну новую деталь. Он расположил там то, что называет «темный портрет». Участок из темных кусочков лего изображает дверь в самодельную землянку. Это отсылка Ай Вейвея к своему детству в Синьцзяне. Там в 1960-х Ай Вейвей жил вместе с отцом в изгнании, как сообщается в пресс-релизе музея.

В этой картине я соединил импрессионистскую манеру Моне, чем-то напоминающую восточный дзенизм, и реальный опыт, который прожили мы с отцом, использовав для этого пиксельный, машинный язык. Игрушечные кирпичики с их твердостью и потенциалом деконструкции отражают качества языка в нынешней стремительно развивающейся эпохе, где человеческое сознание непрестанно оказывается разделенным Ай Вейвей художник

Ай Вейвей использует самые разные материалы для своих картин и инсталляций: от керамики и дерева до видео, фотографий и случайных объектов. В конце 2000-х художник начал творить и из лего.

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