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19:49, 12 декабря 2022Из жизни

Полицейские приняли произведение искусства за труп и ворвались в арт-галерею

New York Post: полиция ворвалась в арт-галерею из-за гиперреалистичной статуи

Фото: Alastair Grant / AP

Полицейские в Лондоне, Великобритания, ворвались в арт-галерею бывшего агента уличного художника Бэнкси, так как приняли гиперреалистичное произведение искусства за труп. Об этом пишет New York Post.

Очевидец позвонил в полицию и сообщил, что в галерее, принадлежащей бывшему агенту Бэнкси Стиву Лазаридесу, человеку требуется медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов и ворвались в запертое помещение галереи, сорвав дверь с петель.

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Они обнаружили, что потерявшая сознание женщина, о которой говорил звонивший — это гиперреалистичная статуя под названием «Кристина», она была создана художником Марком Дженкинсом и изображала женщину, которая сидит на офисном кресле, положив голову на рабочий стол.

Сотрудница галереи Ханна Блейкмор в этот момент находилась на верхнем этаже. Она удивилась, когда спустилась вниз и увидела полицию. Полицейские рассказали женщине о случившемся и признались, что предположили, что у пострадавшей случился сердечный приступ или передозировка наркотиками. «Это провокационная работа, и она определенно достигла успеха», — прокомментировала произошедшее Блейкмор. Полицейские упрекнули ее в том, что такую реалистичную статую видно через окно.

Из-за этой статуи уже однажды вызывали полицию. Артобъект не продается, но его стоимость оценивается в 22 тысячи 65 долларов (1,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что стражи правопорядка остановили машину, в которой, как они думали, перевозят труп, и обнаружили картонный манекен. В полиции порекомендовали водителю впредь избегать подобных ситуаций.

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Алиса Дмитриева
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