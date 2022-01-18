Манекен «прекрасного принца» приняли за труп

Стражи правопорядка остановили машину, в которой, как они думали, перевозят труп, и обнаружили картонный манекен. Об этом сообщает Daily Star.

В воскресенье, 16 декабря, полицейским английского графства Кембриджшир поступило несколько сообщений о том, что по дороге М11 движется автомобиль, внутри которого лежит скрученный ковер, из которого торчат ноги. Очевидцы приняли перевозимый в автомобиле груз за труп.

Сотрудники правоохранительных органов остановили машину в городе Или и узнали, что в ковре оказался замотан манекен «прекрасного принца». Водитель вез его на тематическую вечеринку в честь дня рождения.

В полиции отметили, что, к их счастью, это была ложная тревога, и сообщили, что порекомендовали водителю впредь избегать подобных ситуаций.

Пользователи соцсетей вдоволь посмеялись над инцидентом. «Никогда не знал, что прекрасный принц носит такие ботинки», — написал один из них. «Это мог быть Борис, который пытался пробраться на еще очередную вечеринку с алкогольными напитками», — пошутил другой, сославшись на скандал, связанный с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона в многочисленных вечеринках во время локдауна из-за COVID-19.

Некоторые пользователи похвалили полицию за организованную проверку. «Если честно, в таких случаях лучше проявить бдительность», — написал один из них. «Если честно, довольно глупо с их стороны так отвлекать полицию», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что на пляже в американском штате Флорида обнаружили манекен, напоминающий обезглавленного человека. Напуганные отдыхающие не сразу поняли, в чем дело, и вызвали скорую помощь.

