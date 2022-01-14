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Видео с нелепо танцующим Борисом Джонсоном разошлось в сети после скандала

Ролик с танцами Бориса Джонсона появился в сети на фоне обвинений в нелегальной вечеринке

В социальных сетях появилось и широко разошлось видео с нелепо танцующим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает HuffPost.

На нем Джонсон танцует с женщиной, держащей световой меч из «Звездных войн» под песню Лайонела Ричи All Night Long. Точное время, когда был снят ролик, неизвестно, однако журналист Генри Дайер предположил, что он был записан в 2013 году, когда Джонсон был мэром Лондона.

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Ролик с танцами политика выложили в сеть на фоне нового скандала, разгоревшегося вокруг участия Джонсона в нелегальной вечеринке на Даунинг-стрит 16 апреля 2021 года, за день до похорон принца Филиппа.

Кроме того, 20 декабря стало известно о еще одной вечеринке на Даунинг-стрит, которую сотрудники резиденции премьер-министра устроили 20 мая 2020 года в разгар локдауна из-за пандемии COVID-19. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.

12 января Борис Джонсон признался, что принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. По словам премьер-министра, он пришел на вечеринку, так как хотел «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку 20 мая 2020 года. В Скотланд-Ярде заявили, что не расследуют «нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли».

Никита Савин
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