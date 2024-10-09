Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:06, 9 октября 2024Силовые структуры

На российском железнодорожном вокзале предотвращен теракт

Shot: на главном ж/д вокзале Ярославля предотвращен теракт

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, который приехал в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу. Работники осматривали поезд и заметили подозрительное устройство с проводами, установленное на 47-й вагон. Тогда место оцепили и вызвали экстренные службы.

Кинологи с собаками и взрывотехники обследовали поезд и решили уничтожить устройство на месте. Детонации не произошло. Устройство отправили на экспертизу. Внутри него была взрывчатка.

Ранее в Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двоих местных жителей за подрыв административного здания.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил второй «саммит мира» в ноябре. Политолог связал это с неудачами ВСУ на фронте

      В кампании Трампа опровергли сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

      Российская пенсионерка подожгла машину соседа за шум от ремонта

      Поставки кофе из Бразилии в Россию взлетели

      Американцев призвали эвакуироваться из-за надвигающегося урагана

      Турция заблокировала доступ к Discord

      Названа неочевидная причина развития деменции

      Россияне рассказали о своих корпоративных пенсиях

      Состояние дел внутри НАТО оценили фразой «сложнейший период в истории блока»

      В регионе России мигрантам запретят работать в 41 сфере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше