На российском железнодорожном вокзале предотвращен теракт

Shot: на главном ж/д вокзале Ярославля предотвращен теракт

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, который приехал в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу. Работники осматривали поезд и заметили подозрительное устройство с проводами, установленное на 47-й вагон. Тогда место оцепили и вызвали экстренные службы.

Кинологи с собаками и взрывотехники обследовали поезд и решили уничтожить устройство на месте. Детонации не произошло. Устройство отправили на экспертизу. Внутри него была взрывчатка.

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