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19:01, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине нашли бросившего в вагон метро похожий на мину предмет

Нацполиция Украины: бросившим в метро похожий на мину предмет оказался ребенок

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Похожий на мину предмет бросил в вагоне киевского метро 10-летний мальчик. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает «Страна.ua».

Сообщается, что таким образом ребенок хотел пошутить над пассажирами. Полицейские составили административный протокол на мать мальчика, а с ним самим провели профилактическую беседу. Предметом, который пассажиры метро спутали с миной, оказался фильтр от противогаза.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для Армии России. На некоторых из них были надписи «Русские, простите».

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      Илья Таксюр
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