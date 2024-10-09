На Украине нашли бросившего в вагон метро похожий на мину предмет

Нацполиция Украины: бросившим в метро похожий на мину предмет оказался ребенок

Похожий на мину предмет бросил в вагоне киевского метро 10-летний мальчик. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает «Страна.ua».

Сообщается, что таким образом ребенок хотел пошутить над пассажирами. Полицейские составили административный протокол на мать мальчика, а с ним самим провели профилактическую беседу. Предметом, который пассажиры метро спутали с миной, оказался фильтр от противогаза.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для Армии России. На некоторых из них были надписи «Русские, простите».