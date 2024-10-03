Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:38, 3 октября 2024Россия

ВСУ оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

Сапер Бурзум: ВСУ оставили невзведенные мины с посланием «Русские, простите»

Фото: Oleksandr Klymenko / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили невзведенные мины, внутри которых оказалось неожиданное послание для бойцов ВС России. Оно гласит «Русские, простите», сообщил в беседе с РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

«Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная. И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". То есть мины специально не взвели», — сделал вывод военный.

Бурзум предположил, что авторами записок были украинские саперы, которые не верят пропаганде Киева и не хотят участвовать в конфликте.

«По сути, украинский народ, большинство понимает, что они воюют ни за что. Подстегнули на все это натовские военные, ЕС, провокации, телевизор, что русские все плохие, что они нападают, но на самом деле это просто пропаганда», — заключил сапер ВС РФ.

Ранее стало известно, что саперы российской группировки «Запад» изучают полученные ВСУ западные мины. Инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

      Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

      Пожар в театре Хабаровска локализован

      Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

      Российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для жизни на Бали

      Два футбольных топ-клуба сенсационно проиграли в Лиге Чемпионов

      В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

      ВСУ оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше