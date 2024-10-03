Сапер Бурзум: ВСУ оставили невзведенные мины с посланием «Русские, простите»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили невзведенные мины, внутри которых оказалось неожиданное послание для бойцов ВС России. Оно гласит «Русские, простите», сообщил в беседе с РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

«Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная. И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". То есть мины специально не взвели», — сделал вывод военный.

Бурзум предположил, что авторами записок были украинские саперы, которые не верят пропаганде Киева и не хотят участвовать в конфликте.

«По сути, украинский народ, большинство понимает, что они воюют ни за что. Подстегнули на все это натовские военные, ЕС, провокации, телевизор, что русские все плохие, что они нападают, но на самом деле это просто пропаганда», — заключил сапер ВС РФ.

Ранее стало известно, что саперы российской группировки «Запад» изучают полученные ВСУ западные мины. Инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.