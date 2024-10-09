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09:29, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на колоссальный дефицит беспилотников

FT: ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей республики не хватает средств, чтобы их закупать. Об этом заявил глава одной из украинских компаний по производству БПЛА Urkspecsystems Дмитрий Хасапов, слова которого передает Financial Times (FT).

Как пишет издание, Хасапов, выступая на форуме оборонной промышленности в Киеве рассказал о проблемах значительного дефицита дронов в украинской армии.

«У государства нет средств, чтобы купить их», — рассказал бизнесмен. Он добавил, что его компания не получает достаточного количества контрактов для своих производственных мощностей.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в бюджет республики практически исчерпаны, и повышение налогов является необходимым и вынужденным шагом.

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      Валентин Карант
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