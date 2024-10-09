Назван самый опасный для диабетиков продукт

Гастроэнтеролог Дианова: красное мясо на 62 % повышает риск диабета

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала красное мясо самым опасным для диабетиков продуктом. Такое мнение она высказала в разговоре с РИА Новости.

Дианова заявила, что завершившееся в 2023 году в США масштабное исследование показало, что значительное потребление красного мяса повышает риск развития сахарного диабета на 62 процента. При этом замена всего одной порции мяса на источники растительного белка, например ореховые или бобовые, снижает вероятность развития этого заболевания на 30 процентов.

Гастроэнтеролог объяснила это открытие тем, что гемовое железо, насыщенные жиры и химические консерванты, содержащиеся в мясе, провоцируют в организме воспаление и окислительный стресс. Эти процессы, в свою очередь, приводят к накоплению висцерального жира, ожирению, инсулинорезистентности, следствием чего и становится сахарный диабет, уточнила врач.

Ранее британский диетолог Тим Спектор посоветовал ежедневно есть темный шоколад для защиты от диабета, рака кишечника и некоторых других заболеваний. Он заявил, что в 20 граммах этого лакомства с содержанием какао не менее 70 процентов такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба.