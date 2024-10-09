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09:30, 9 октября 2024Забота о себе

Названо лакомство для защиты от диабета и рака кишечника

Диетолог Спектор посоветовал есть темный шоколад для профилактики диабета

Фото: Unsplash

Британский диетолог Тим Спектор посоветовал ежедневно есть темный шоколад для защиты от диабета, рака кишечника и некоторых других заболеваний. Такую рекомендацию он дал изданию Daily Mail.

Спектор заявил, что в 20 граммах темного шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба. Клетчатка необходима не только для хорошего пищеварения, но и для профилактики диабета второго типа, инсульта и рака кишечника, назвал он причину употреблять этот продукт.

Кроме того, по словам диетолога, в какао-бобах, из которых изготовлено лакомство, содержится большое количество полифенолов — органических соединений, обладающих мощным антиоксидантным действием. Среди прочего они нормализуют давление, улучшают кровообращение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, уточнил диетолог.

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Спектор рекомендовал употреблять шоколад ежедневно — оптимальной для здоровья суточной порцией он назвал 20 граммов.

Ранее невролог, сомнолог Юлия Валуйская назвала лучшие для мозга продукты. Она посоветовала для улучшения памяти и мозговой деятельности включить в рацион шоколад и брокколи.

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      Наталья Обрядина
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