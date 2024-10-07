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19:23, 7 октября 2024Забота о себе

Названы лучшие для мозга продукты

Невролог Валуйская: стимулировать работу мозга помогут брокколи и грецкие орехи

Фото: Unsplash

Некоторые продукты, в том числе шоколад и брокколи, помогут стимулировать работу мозга, считает невролог, сомнолог Юлия Валуйская. Лучшие из них врач назвала изданию Life.ru.

Среди стимулирующих работу мозга продуктов Валуйская выделила грецкие орехи, так как содержащиеся в них вещества укрепляют клеточные мембраны и способствуют улучшению когнитивных функций.

Источником же антиоксидантов, предотвращающих разрушение клеток мозга, врач назвала брокколи. Она добавила, что для памяти и мозговой деятельности также полезен шоколад. «Благодаря микроэлементам, которыми богат этот продукт, улучшается память, повышается внимание, стимулируется мозговая деятельность. В особенности полезен горький шоколад», — объяснила Валуйская.

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Также невролог рекомендовала для эффективной работы мозга включить в рацион омега-3 полиненасыщенные кислоты — в большом количестве они содержатся в красной рыбе. Эти кислоты помогают поддерживать память и концентрацию внимания, особенно в зрелом возрасте. Положительное влияние на когнитивную функцию оказывает и черника, добавила врач.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали два упражнения, которые помогут защититься от деменции. Малышева заявила, что от деградации мозг спасет рисование мелких деталей. Коновалов подчеркнул, что в этот момент формируются новые нейронные связи.

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      Наталья Обрядина
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