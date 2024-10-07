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06:00, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали два упражнения от деменции

Врач Малышева заявила, что рисование защищает от деменции

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали два упражнения, которые защищают от деменции. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что от деградации мозг спасет рисование мелких деталей. Коновалов подчеркнул, что в этот момент формируются новые нейронные связи. «Когда ваши руки рисуют мелкие детали, весь мозг работает. Это важно», — констатировала врач.

Кроме того, как сообщили специалисты, от деменции защищает чтение вслух. Во время этого процесса, отметила Малышева, связь между нервными клетками восстанавливается. «А значит, [чтение вслух] помогает сохранить память», — подытожила специалистка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности колбас и сосисок. По его словам, обработанное красное мясо провоцирует развитие деменции.

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