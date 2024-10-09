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20:37, 9 октября 2024Экономика

Названы признаки поломки батареи

Инженер Мокроусов: пятна на батарее указывают на серьезные неполадки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Определить наличие серьезных проблем с батареями возможно до появления протечек. Признаки, которые указывают на поломку, назвал главный инженер строительной компании «Скрипка девелопмент» Антон Мокроусов, передает «Секрет фирмы».

В первую очередь стоит обратить внимание на неравномерный нагрев радиаторов — это может говорить о коррозии или воздушных пробках. На проблемы также указывают необычные шумы или вибрации — они означают, что в батарее могут быть неполадки с давлением или циркуляцией воды. Ржавые или темные пятна на поверхности предупреждают о коррозии и возможном выходе устройства из строя в ближайшее время.

Эксперт отметил, что чаще всего перечисленные проблемы возникают в старых домах, где установлены чугунные радиаторы и стальные трубы. Он добавил, что чугунные радиаторы долговечные и хорошо передают тепло, однако с годами внутри них скапливаются отложения, которые снижают эффективность. Стальные трубы, в свою очередь, подрежены коррозии

У однотрубных вертикальных систем тоже есть минуты — в них теплоноситель проходит последовательно через все радиаторы, в результате чего износ или засорение в одном месте влияет на работу всей системы. Современные системы отопления делают из более устойчивых материалов, благодаря чему они в меньшей степени подвержены рискам.

Ранее архитектор Петр Пелешук рассказал, как решить проблему отопления в квартире. По его словам, теплый пол неэффективно прогревает помещения.

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      Александра Качан
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