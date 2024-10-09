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11:02, 9 октября 2024Путешествия

Названы самые необычные пляжи мира

Пляж Kokkini Paralia на Санторини назван самым необычным в мире

Фото: Audrius Venclova / Getty Images

Греческие пляжи Kokkini Paralia на Санторини и Elafonisi на Крите вошли в число самых необычных в мире. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Красный пляж на Санторини называют природным шедевром благодаря песку насыщенного алого цвета. «Весь секрет — в местной почве, богатой красным известняком», — указано в материале. Добраться туда из Москвы можно с пересадкой в Стамбуле или Афинах за 56 тысяч рублей.

Elafonisi, в свою очередь, имеет розовый оттенок благодаря крошечным частичкам кораллов и ракушек. «Интересно, что цвет песка может меняться в зависимости от погоды и силы волн — иногда он выглядит как розовые полосы на белом фоне», — говорится в сообщении. Путь до розового пляжа из Москвы обойдется в 58 тысяч рублей.

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Замыкает тройку лидеров пляж Golden Beach на острове Гозо, Мальта. Песок там бывает золотым, оранжевым и желтым. «По легенде именно здесь провел семь лет Одиссей, очарованный нимфой Калипсо», — отмечают специалисты. До Мальты из Москвы можно долететь с пересадкой в Стамбуле от 39 тысяч рублей.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2024 году. Первое место в списке получила пятизвездочная гостиница Capella Bangkok в Бангкоке. Ее номерной фонд включает более 100 светлых и просторных комнат и вилл.

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      Марк Успенский
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