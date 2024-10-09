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05:30, 9 октября 2024Путешествия

Немки пожаловались россиянину на «хватающих за всякое» на улице мигрантов

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Германии и рассказал, что местные девушки боятся выходить на улицу из-за поведения мигрантов. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Подходят и лaпaют. Уже несколько раз такое было. Иду по улице — а они могут подойти и схватить за всякое. А потом еще и улыбаются», — пожаловалась россиянину его знакомая немка.

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Девушка пояснила, что обратиться в полицию в такие моменты она не могла, так как это происходило в безлюдном спальном районе.

«Получается, что иностранцы в Германии чувствуют себя довольно свободно — главное, не попадаться на глаза полиции. А уже постфактум попробуй их найди и что-то докажи! Вот немки теперь и опасаются гулять по улицам — особенно в поздние часы», — заключил автор публикации.

По его словам, в Берлине есть целые районы, которые заселены мигрантами, и случайным прохожим туда лучше не заходить. В то время как на центральных улицах города царит чистота и порядок, в этих районах — «мусор, бездомные и толпы иностранцев, которым закон не писан».

Знакомые немки также рассказали путешественнику, что многие мигранты стали массово ходить в общественные бани и «удовлетворять свои потребности».

«В последнее время в бане стали появляться какие-то сомнительные личности. Мы сидим в парилке, а они с нас глаз не сводят. Как-то не получается отдохнуть в такой обстановке», — признались россиянину девушки.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в женском студенческом общежитии в Германии и поделился впечатлениями. Первое, что бросилось ему в глаза, — ящик пива, который стоял в прихожей.

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      Алина Черненко
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