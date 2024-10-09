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10:40, 9 октября 2024Россия

Оскорблявший христиан чеченский учитель объяснился и извинился

Оскорблявший христиан чеченец Жабраилов на камеру извинился за свое поведение
Мансур Жабраилов

Мансур Жабраилов. Кадр: KO4A TV / YouTube

Оскорблявший христиан учитель из Чечни Мансур Жабраилов на камеру извинился за свое поведение. Кадры с извинениями чеченца публикует телеканал «Грозный».

На выложенных кадрах Жабраилова ведет по коридору бородатый мужчина в одежде цвета хаки, после чего учитель беседует с сотрудником полиции. Затем на видео учитель стоит на фоне стены и сообщает, что осознал, что был неправ не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии.

«Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли, я, отвечая этим людям, забылся, что я этим мог оскорблять этих людей, которые к этому непричастны», — объяснился чеченский житель. Он добавил, что готов понести полную ответственность за свои слова.

Публикации Жабраилова вызвали широкий общественный резонанс. В них чеченец называл христиан быдлом, а Иисуса — греческим гуманоидом. По состоянию на 9 октября публикации Жабраилова удалены, однако их скриншоты остались в Telegram-канале журналиста Романа Голованова.

Позже министр Чечни по внешним связям и СМИ Ахмед Дудаев заявил, что учитель уволен с должности, и «им занимаются правоохранительные органы».

ЖЗЛ
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