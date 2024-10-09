Популярный комик рассказал о заработке 1,5 миллиона рублей за 20 минут на корпоративе

Калайджян заявил, что заработал 1,5 миллиона рублей за 20 минут на корпоративе

Популярный комик и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, известный как Серго, раскрыл свой многомиллионный заработок. Подробностями он поделился в шоу «За деньги», ролик доступен на YouTube.

Калайджян рассказал, что благодаря выступлениям со стендапом зарабатывает в месяц около четырех миллионов рублей. Помимо этого, по его словам, недавно он ездил в тур с сольным стендап-концертом. «Я заработал на последнем туре, но я только в первый раз поехал, еще не распиаренная история, не больше пяти миллионов», — отметил он и добавил, что в рамках тура дал около 10 концертов. Помимо этого, он добавил, что у него есть контракт с каналом ТНТ, однако он не имеет права раскрывать сумму его заработка.

«Самое большое, что мне заплатили в последний раз, — это корпоратив, я там 20 минут выступал со стендапом, заработал 1,5 миллиона рублей», — заявил комик. Он добавил, что на частных мероприятиях очень сложно выступать. «Там люди пьяные, тебя никто не слушает вообще, ты просто как дурак стоишь и говоришь что-то, чувствуешь себя вообще конченым», — заключил он.

Ранее комик Гурам Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в карьере.