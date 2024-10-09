Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:06, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о заработке 1,5 миллиона рублей за 20 минут на корпоративе

Калайджян заявил, что заработал 1,5 миллиона рублей за 20 минут на корпоративе

Кадр: ЗА ДЕНЬГИ / YouTube

Популярный комик и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, известный как Серго, раскрыл свой многомиллионный заработок. Подробностями он поделился в шоу «За деньги», ролик доступен на YouTube.

Калайджян рассказал, что благодаря выступлениям со стендапом зарабатывает в месяц около четырех миллионов рублей. Помимо этого, по его словам, недавно он ездил в тур с сольным стендап-концертом. «Я заработал на последнем туре, но я только в первый раз поехал, еще не распиаренная история, не больше пяти миллионов», — отметил он и добавил, что в рамках тура дал около 10 концертов. Помимо этого, он добавил, что у него есть контракт с каналом ТНТ, однако он не имеет права раскрывать сумму его заработка.

«Самое большое, что мне заплатили в последний раз, — это корпоратив, я там 20 минут выступал со стендапом, заработал 1,5 миллиона рублей», — заявил комик. Он добавил, что на частных мероприятиях очень сложно выступать. «Там люди пьяные, тебя никто не слушает вообще, ты просто как дурак стоишь и говоришь что-то, чувствуешь себя вообще конченым», — заключил он.

Ранее комик Гурам Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в карьере.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

      100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше