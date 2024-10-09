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08:53, 9 октября 2024Мир

Посольство России в США ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

Посольство России: слова Харрис о Путине говорят о бессилии правящих кругов США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Таким образом посольство России в США ответило на слова Харрис, заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что Москва возмущена словами Харрис и назвали такое поведение неприемлемым. «Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — отметили в диппредставительстве России.

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      Лина Пивоварова
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