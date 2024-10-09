Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа из-за книги журналиста Вудворда «Война»

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые указаны в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война». Кроме того, Харрис в интервью радиоведущему Говарду Стерну оскорбила президента России Владимира Путина.

Накануне телеканал CNN опубликовал выдержки из книги Вудворта. В частности, в ней говорится о личных контактах американского политика с Путиным. Так, Боб Вудворд утверждает, что в разгар пандемии коронавируса в 2020 году Трамп отправил Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях.

Позже штаб республиканца заявил, что ни одного из описанных в книге эпизодов не было в действительности, назвав автора по-настоящему умалишенным человеком.

«Это самый недавний яркий пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, соперника США, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель», — посетовала Харрис.

Критикуя Дональда Трампа, кандидат в президенты США от демократов назвала президента России «диктатором-убийцей».

Ранее журналист Боб Вудворт рассказал, как президент Штатов Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах. Так, по словам эксперта, после начала спецоперации на Украине во время общения с американскими чиновниками Байден назвал Владимира Путина злом.

В конце сентября Джо Байден в ходе своего выступления в Генассамблее ООН упомянул российского лидера Владимира Путина в контексте ситуации на Украины, которую Москва якобы «желает разрушить».