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19:00, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно об оскорблениях Байдена в адрес Путина и других мировых лидеров

Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Известный американский журналист-расследователь Боб Вудворд (полное имя — Роберт Апшер Вудворд) рассказал, как президент США Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах. Эти подробности он привел в своей книге «Война», оказавшейся в распоряжении CNN.

После начала специальной военной операции, заявил Вудворд, во время общения с американскими чиновниками Байден назвал президента России Владимира Путина злом. «Этот чертов Путин. Мы имеем дело с воплощением зла», — передал журналист слова американского лидера.

Кроме того, Вудворду стало известно, что Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сукиным сыном» и «плохим парнем» после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Байден делает противоречивые заявления относительно роли США в российско-украинском конфликте. Он уточнил, что речь идет о словах американского лидера о том, что Вашингтон не разрешает Киеву использовать оружие США для ударов вглубь России.

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      Мария Большакова
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