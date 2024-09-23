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22:39, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Байдена уличили в противоречивых высказываниях по Украине

Журналист Боуз: Байден делает противоречивые заявления про роль США на Украине

Фото: Samuel Corum / CNP / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Байден заявил, что не давал "разрешения" Украине нанести удар по России. Он также заявил, что США не руководят войной против России. Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?» — задался вопросом эксперт.

Ранее Байден ответил отрицательно на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России.

Также в понедельник газета Politico написала, что администрация президента США после выборов главы государства в ноябре может запросить у Конгресса дополнительные средства для помощи Украине. Источники издания отметили, что американское руководство продолжает разрабатывать планы по использованию 60 миллиардов долларов, ранее выделенных на помощь Киеву.

При этом британская газета The Times ранее написала, что Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли снимет ограничения на удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России. Западный дипломат, знакомый с ходом дискуссии, подчеркнул, что возможное снятие ограничений — это «британо-американское решение».

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      Марина Совина
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