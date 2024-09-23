В США допустили новое обращение Байдена к Конгрессу за средствами на помощь Украине

Politico: администрация Байдена после выборов может запросить средства для Киева

Администрация президента США Джо Байдена после выборов главы государства в ноябре может запросить у Конгресса дополнительные средства для помощи Украине. Новое обращение Белого дома за деньгами для помощи Киеву допустила газета Politico, сославшись на информацию от трех неназванных американских чиновников.

Источники издания отметили, что американское руководство продолжает разрабатывать планы по использованию 60 миллиардов долларов, ранее выделенных на помощь Украине, однако не исключает возможности повторного обращения в Конгресс за дополнительным финансированием после выборов, пока будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента.

Администрация американского лидера также задумалась о новой поездке президента в Европу, чтобы он выступил с речью о необходимости поддержки Украины.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли снимет ограничения на удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России. Западный дипломат, знакомый с ходом дискуссии, подчеркнул, что возможное снятие ограничений — это «британо-американское решение».