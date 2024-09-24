Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:47, 24 сентября 2024Мир

Байден упомянул Путина в выступлении на Генассамблее ООН

Президент США Байден упомянул Путина в ходе выступления на Генассамблее ООН
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН упомянул российского лидера Владимира Путина в контексте ситуации на Украины, которую Москва якобы «желает разрушить». Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами: Финляндией и Швецией», — заявил американский глава государства.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины всерьез обсуждают опцию обращения к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины задумались о переговорах с Путиным. «План победы» Зеленского сочли «списком пожеланий»

      В команде Загитовой отреагировали на критику дебютного шоу фигуристки

      Подбросившего россиянину наркотики экс-полицейского осудили условно

      Названы оказавшиеся в опасности из-за конфликта Израиля и Ливана страны

      Бывшего замминистра обороны России оставили в СИЗО до 25 декабря

      В российском городе заметили осматривающего достопримечательности медведя

      Двух российских подростков задержали за стрельбу по школьнице на детской площадке

      В ВСУ утратили надежду на удержание Угледара

      Доктор Мясников предупредил мужчин о неприятном последствии переохлаждения

      Назван самый испытанный в боевых условиях истребитель пятого поколения в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше