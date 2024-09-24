Байден упомянул Путина в выступлении на Генассамблее ООН

Президент США Байден упомянул Путина в ходе выступления на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН упомянул российского лидера Владимира Путина в контексте ситуации на Украины, которую Москва якобы «желает разрушить». Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами: Финляндией и Швецией», — заявил американский глава государства.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины всерьез обсуждают опцию обращения к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой.