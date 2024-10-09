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09:19, 9 октября 2024Россия

Появились кадры со звуками взрывов в районе Брянской области после атаки БПЛА

Жители Брянской области сняли на видео звуки десятков взрывов после атаки БПЛА

Жители Карачевского района Брянской области сняли на видео звуки десятков взрывов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры появились в сообществе «Приграничье Брянск» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных около пяти утра по московскому времени кадрах слышны взрывы, а на линии горизонта видны яркие вспышки.

Известно, что в ночь с 8 на 9 октября Брянскую область пытались атаковать по меньшей мере 24 БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотники были перехвачены и уничтожены.

Также ночью силы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку БПЛА в Ростовской области.

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      Марк Леонов
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