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20:37, 9 октября 2024Россия

Появилось видео взрыва на производственном цеху в российском регионе

Взрыв на производственном цеху в Краснодарском крае попал на видео

Взрыв на производственному цеху в Краснодарском крае сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

ЧП произошло в поселке Октябрьский Ейского района. Видео начинается с кадров пожара, находящегося в отдалении от автора ролика. В один момент происходит взрыв, после чего вокруг разлетается множество искр.

По данным канала, на место уже прибыли спасатели. Информации о причинах ЧП нет, предварительно, никто не пострадал.

Ранее жители Карачевского района Брянской области сняли на видео звуки десятков взрывов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. На выложенных около пяти утра по московскому времени кадрах слышны взрывы, а на линии горизонта видны яркие вспышки.

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      Никита Абрамов
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