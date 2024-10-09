Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском производства Lada Aura

Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском серийного производства Lada Aura

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников «АвтоВАЗа» с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. Об этом сообщает РИА Новости.

По видеосвязи Путин обратился к представителям трудового коллектива и отдельно поблагодарил за их работу и профессионализм.

Российский глава подчеркнул, что он летом попробовал поездить на новой модели и она ему понравилась.

Ранее вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин сравнил новую модель Lada с китайским седаном Hongqi H5, хотя до этого в качестве возможного прототипа выступала японская Toyota Camry. Костромин охарактеризовал бизнес-седан как универсальную машину.