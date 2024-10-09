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21:10, 9 октября 2024Экономика

Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском производства Lada Aura

Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском серийного производства Lada Aura
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников «АвтоВАЗа» с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. Об этом сообщает РИА Новости.

По видеосвязи Путин обратился к представителям трудового коллектива и отдельно поблагодарил за их работу и профессионализм.

Российский глава подчеркнул, что он летом попробовал поездить на новой модели и она ему понравилась.

Ранее вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин сравнил новую модель Lada с китайским седаном Hongqi H5, хотя до этого в качестве возможного прототипа выступала японская Toyota Camry. Костромин охарактеризовал бизнес-седан как универсальную машину.

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      Юлия Мискевич
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