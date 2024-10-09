«АвтоВАЗ» раскрыл сроки начала производства флагманского бизнес-седана

Глава «АвтоВАЗ» Соколов: производство Lada Aura начнется в ближайшие дни

Серийное производство флагманского бизнес-седана Lada Aura начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент российского концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Новые автомобили бизнес-класса начнут сходить с конвейерной площадки в Тольятти, уточнил Соколов. В концерне ранее заявляли, что стоимость базовой версии новой модели Lada составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Глава «АвтоВАЗ» рассказывал, что до конца этого года планируется выпустить порядка трех тысяч этих седанов.

Презентация Aura состоялась в июне 2023 года. В концерне уточнили, что новая модель будет выпущена в различных комплектациях. Стоимость самой оснащенной версии с регулировками дивана и массажем составит более трех миллионов рублей.

Вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин сравнил новую модель Lada с китайским седаном Hongqi H5, хотя до этого в качестве возможного прототипа выступала японская Toyota Camry. По его словам, автомобили Aura будут отличаться просторным салоном, особенно в задней части, и подойдут для нужд не только чиновников, но и таксистов. Костромин охарактеризовал бизнес-седан в качестве универсальной машины.