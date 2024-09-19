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14:44, 19 сентября 2024Экономика

«АвтоВАЗ» опроверг слова своего президента о цене Lada Aura

«АвтоВАЗ»: базовая модель Aura будет стоить 2,6-2,8 млн рублей, а не более 3 млн

Кадр: Лиса Рулит / YouTube

Стоимость базовой модели бизнес-седана Lada Aura, созданного на платформе Vesta, составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель «АвтоВАЗа», передает РИА Новости.

По его словам, речь идет об упрощенной комплектации, которая в том числе будет поставляться в таксопарки. Таким образом, на предприятии опровергли слова президента компании Максима Соколова, что цена на Aura превысит три миллиона рублей. В такую сумму обойдется максимально оснащенный автомобиль, с регулировками дивана и массажем.

Запуск производства новой модели ожидается в сентябре, дата начала продаж не указывается. По сравнению с Vesta салон для пассажиров заднего ряда будет увеличен на 25 сантиметров, модель оснащена двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

На презентации Lada Aura в июне 2023 года ее стоимость ориентировочно оценивали в два миллиона рублей. Как отметил член комитета нижней палаты по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов, такой рост цен объясняется как высокой ставкой и, соответственно, процентами по кредитам, так и сложностью с импортом комплектующих.

В том же интервью, где было сказано о цене Aura, Соколов сообщил о высоком уровне задолженности «АвтоВАЗа», которая превышает 100 миллиардов рублей.

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