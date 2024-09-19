В Госдуме высказались о новой Lada по цене выше трех миллионов рублей

Депутат Ефимов объяснил стоимость Lada Aura удорожанием кредитов

Проблема роста цен на автомобили в первую очередь связана с ростом процентов по кредитам, считает член комитета нижней палаты по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Таким образом он объяснил в беседе с «Лентой.ру» дороговизну флагманской новинки «АвтоВАЗа» бизнес-седана Lada Aura.

Ранее президент автоконцерна сообщил, что стоимость модели превысит 3 миллиона рублей, хотя на презентации в июне 2023 года «Ауру» ориентировочно оценивали в 2 миллиона рублей.

«Цены везде растут. Посмотрите, у нас кредиты под 20 процентов. А все предприятия, чтобы купить комплектующие, работают на кредитах. Я директором завода был. Как предприятие берешь кредит, если кредит берешь под 4 процента — на 4 процента увеличивается себестоимость продукции, если под 20 — то на 20. Другого варианта ведь нет. Второе — конечно, наверное, накручивается цена, потому что у нас кое-чего не хватает нашей промышленности, мы берем параллельным импортом. Это значит, что везут через Африку, например», — высказался депутат.

В середине июля 2024-го новинку протестировал президент России Владимир Путин. После поездки по трассе М-11 глава государства назвал автомобиль хорошим. В первой половине августа он снова высказался о качестве Lada Aura, назвав машину комфортной и управляемой.

