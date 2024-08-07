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15:50, 7 августа 2024Экономика

Путин оценил «Ладу» для чиновников

Путин: Lada Aura хороший и комфортный автомобиль

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о качестве автомобиля Lada Aura. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам главы государства, это «хорошая машинка». Она очень комфортная и хорошо управляемая.

В середине июля президент проехал за рулем этой машины для чиновников по трассе М-11. Тогда он тоже назвал автомобиль хорошим.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта поездка была обусловлена двумя причинами. Во-перовых, Lada Aura производят в России. Во-вторых, таким образом было привлечено внимание к открытию объезда вокруг города Тольятти.

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      Кирилл Луцюк
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