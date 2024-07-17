В Кремле назвали две причины поездки Путина за рулем Lada Aura

Песков объяснил поездку Путина за рулем Lada Aura

Поездка президента России Владимира Путина за рулем автомобиля Lada Aura была обусловлена двумя причинами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция Маяк в Telegram.

В первую очередь, выбор транспортного средства был обусловлен тем, что Lada Aura производится в России, пояснил Песков. Помимо этого, таким образом в Кремле привлекли внимание к открытию объезда вокруг города Тольятти, отметил он.

«Вот поэтому новая модель [АвтоВАЗа] была выбрана», — заключил он.

Путин воспользоваться Lada Aura, чтобы приехать на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. После поездки Путин положительно отозвался об автомобиле. «Хорошая машина», — ответил он на вопрос журналиста и поднял вверх большой палец.