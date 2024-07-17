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13:14, 17 июля 2024Россия

В Кремле назвали две причины поездки Путина за рулем Lada Aura

Песков объяснил поездку Путина за рулем Lada Aura

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Поездка президента России Владимира Путина за рулем автомобиля Lada Aura была обусловлена двумя причинами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция Маяк в Telegram.

В первую очередь, выбор транспортного средства был обусловлен тем, что Lada Aura производится в России, пояснил Песков. Помимо этого, таким образом в Кремле привлекли внимание к открытию объезда вокруг города Тольятти, отметил он.

«Вот поэтому новая модель [АвтоВАЗа] была выбрана», — заключил он.

Путин воспользоваться Lada Aura, чтобы приехать на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. После поездки Путин положительно отозвался об автомобиле. «Хорошая машина», — ответил он на вопрос журналиста и поднял вверх большой палец.

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      Алан Босиков
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