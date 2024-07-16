Путин прокатился за рулем Lada Aura. Что он сказал о новом автомобиле для чиновников?

Путин прокатился за рулем Lada Aura и назвал ее хорошей машиной

Президент России Владимир Путин прокатился за рулем Lada Aura по трассе М-11 и поделился впечатлениями от поездки.

«Хорошая машина», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос журналиста, подняв вверх большой палец в знак одобрения.

Путин воспользоваться машиной для чиновников, чтобы приехать во вторник, 16 июля, на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Президент выразил такое желание утром в этот же день.

Глава государства лично сидел за рулем транспортного средства с самарскими номерами. Перед началом движения он пристегнулся. На пассажирском кресле рядом с Путиным сидел замначальника производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. По пути он рассказал президенту, как удалось завершить возведение дороги на год раньше планируемого. «Красиво! Очень красиво!» — оценил Путин.

В ходе церемонии открытия участка трассы президент рассказал, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом теперь сократится почти на час. При этом Путин подчеркнул, что изначально планировалось сокращение пути на 30 минут.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани — трассы протяженностью 1520 километров.

В Кремле сообщили, что Lada Aura не является личным автомобилем президента

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенту понравилась Lada Aura, однако пояснил, что она не является личным авто главы государства. По словам представителя Кремля, машину Путину предоставили организаторы мероприятия.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Известно, что серийный выпуск автомобиля начнется этой осенью. Авто основано на модели Lada Vesta, оснащено двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Презентация машины состоялась в начале июня прошлого года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Стоимость автомобиля тогда оценили в примерно 2 миллиона рублей.

Идею перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили внес президент России. Он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. В списке рекомендованных для госслужащих марок машин оказались Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич» и Haval.