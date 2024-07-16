Президент России Владимир Путин прокатился за рулем Lada Aura по трассе М-11 и поделился впечатлениями от поездки.
«Хорошая машина», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос журналиста, подняв вверх большой палец в знак одобрения.
Путин воспользоваться машиной для чиновников, чтобы приехать во вторник, 16 июля, на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Президент выразил такое желание утром в этот же день.
Глава государства лично сидел за рулем транспортного средства с самарскими номерами. Перед началом движения он пристегнулся. На пассажирском кресле рядом с Путиным сидел замначальника производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. По пути он рассказал президенту, как удалось завершить возведение дороги на год раньше планируемого. «Красиво! Очень красиво!» — оценил Путин.
В ходе церемонии открытия участка трассы президент рассказал, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом теперь сократится почти на час. При этом Путин подчеркнул, что изначально планировалось сокращение пути на 30 минут.
Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани — трассы протяженностью 1520 километров.
В Кремле сообщили, что Lada Aura не является личным автомобилем президента
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенту понравилась Lada Aura, однако пояснил, что она не является личным авто главы государства. По словам представителя Кремля, машину Путину предоставили организаторы мероприятия.
Известно, что серийный выпуск автомобиля начнется этой осенью. Авто основано на модели Lada Vesta, оснащено двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Презентация машины состоялась в начале июня прошлого года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Стоимость автомобиля тогда оценили в примерно 2 миллиона рублей.
Идею перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили внес президент России. Он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. В списке рекомендованных для госслужащих марок машин оказались Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич» и Haval.