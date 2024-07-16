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12:56, 16 июля 2024Россия

Путин поделился впечатлениями от езды за рулем Lada Aura

Президент Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Президент России Владимир Путин назвал Lada Aura, на которой он приехал на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области, хорошей машиной. Впечатлениями от езды за рулем автомобиля глава государства поделился, отвечая на вопрос Telegram-канала Shot.

«Хорошая машина», — говорит Путин на опубликованных изданием кадрах и поднимает вверх большой палец.

О том, что президенту понравилась Lada Aura, также рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. По словам представителя Кремля, автомобиль предоставили организаторы мероприятия.

Ранее появилось видео, на котором Путин приезжает на открытие участка М-11 за рулем Lada Aura. О желании президента проехаться на автомобиле по автомагистрали до этого заявлял Песков.

16 июля Путин принял участие в церемонии открытия нового участка Северного обхода Твери по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам главы государства, теперь время в пути между двумя городами сократится почти на час.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Строительство трассы началось в 2012 году, а в ноябре 2019-го президент запустил по ней движение.

ЖЗЛ
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