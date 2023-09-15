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16:23, 15 сентября 2023Экономика

Названа возможная замена иномаркам для российских чиновников

Минпромторг заявил о планах закупки седанов Lada Aura для чиновников

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В Минпромторге заявили о намерении закупить седаны Lada Aura для российских чиновников. Производство этих автомобилей «АвтоВАЗ» должен запустить в втором полугодии следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Подразделениям Минпромторга уже поставили задачу учитывать этот фактор при планировании транспортного обслуживания чиновников. При этом ведомство рассматривает различные варианты — как закупку, так и аренду новых автомобилей «АвтоВАЗа».

Изначально о необходимости пересадить чиновников и госслужащих с иномарок на российские автомобили говорил президент Владимир Путин. В этом вопросе он призывал брать пример с Индии, где местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств. Более активный переход представителей бюджетных организаций на российские машины поспособствовал бы развитию отечественного автопрома, утверждал Путин.

В качестве одной из замен иномаркам ранее рассматривалась Lada Aura, собранная на базе седана Vesta. Презентация машины состоялась в начале июня на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В компании тогда выразили надежду, что новая машина будет востребована среди сотрудников бюджетных организаций, а также чиновников регионального уровня. Стоимость автомобиля оценили в 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

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    Анатолий Акулов
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