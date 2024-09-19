Раскрыта стоимость флагманской новинки Lada

Глава «АвтоВАЗ» Соколов: стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей

Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит отметку в 3 миллиона рублей. Цены на флагманскую новинку раскрыл президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит РБК.

Он добавил, что запуск серийного производства этих автомобилей запланирован в сентябре 2024 года. В компании рассчитывают доработать «ряд штрихов» до старта массового выпуска. Соколов отметил, что успел протестировать флагманскую новинку концерна. Впечатления от поездки у него остались положительные. «В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — резюмировал президент «АвтоВАЗ».

Презентация Lada Aura состоялась в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Тогда ориентировочную стоимость нового автомобиля оценили примерно в 2 миллиона рублей. Новая бизнес-модель основана на платформе Vesta, оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. В концерне ожидают, что машины Aura будут востребованы в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня.

В середине июля 2024-го новинку протестировал президент России Владимир Путин. По итогам поездки по трассе М-11 глава государства назвал автомобиль хорошим. В первой половине августа он подтвердил свой отзыв, отметив, что Lada Aura является комфортной и управляемой машиной.